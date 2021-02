Kaap van 500.000 coronadoden overschreden in Verenigde Staten: herdenking met 500 klokslagen

"Het officiële dodenaantal is reusachtig", zegt onze correspondent Björn Soenens. Officieel, want verwacht wordt dat het aantal doden in werkelijkheid nog hoger ligt. Zeker in het begin van de pandemie - zo'n jaar geleden - werd er niet even goed geteld. "500.000 doden, dat is meer dan een vijfde van alle coronadoden wereldwijd en dat terwijl de Amerikanen maar 4 procent van de wereldbevolking tellen."