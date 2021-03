Acteur Filip Peeters bakt tarte tatins bij de vleet: "Gastronomie is die andere grote passie van mij"

En zo werd 'Les soeurs Miller' geboren. Dat is de naam die de taartenzaak van het gezin Peeters kreeg. De vrouw van Filip Peeters is actrice An Miller. "Ik wil mensen graag de échte tarte tatin leren kennen. We hebben een goede zoet-zuur balans gevonden en daardoor is ze heel erg lekker en kan je er maar niet genoeg van krijgen", vertelt Peeters. De taarten van het gezin Peeters zijn in ieder geval populair. "Ik sta tot middernacht in de keuken maar haal er veel plezier uit", zegt hij nog.