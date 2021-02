Ambassadeur Italië gedood in Congo bij gewapende aanval op VN-konvooi 

Het Virungapark is beschermd UNESCO-Werelderfgoed en herbergt onder meer met uitsterven bedreigde berggorilla's. Het natuurgebied is 7.800 vierkante kilometer groot en ligt in het oosten van het land, tegen de grens met Oeganda en Rwanda. Rebellengroepen en gewapende stropers zijn er al jarenlang actief om de controle over de kostbare grondstoffen te bemachtigen.



De Belgische prins Emmanuel de Merode beheert het Virungapark, hij werd in 2014 zelf slachtoffer van een aanval. In januari werden er nog zes parkwachters gedood.