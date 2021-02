Antwerpse politie vindt aanwezigen lockdownfeestje in een kast, onder een deken, in de kelder en op het dak

Iets over middernacht kreeg de politie een oproep voor lawaai in een appartement aan de Salm-Salmstraat. Er was op afstand muziek te horen en silhoutten te zien door de afgedekte ramen. Toen de bewoonster de deur opende, zei ze dat er maar drie mensen aanwezig waren. De hoeveelheid drank en glazen deed vermoeden dat het er veel meer waren. Toen de politie op onderzoek ging, vonden ze iemand onder een deken op de grond, iemand in een kast, drie mensen lagen op hun buik in de kelder en ook op een hogere verdieping vonden de agenten iemand die had geprobeerd om te vluchten. Er was ook een binnenkoertje met een brandladder. Toen de politie op de ladder klom, zagen ze nog zeven mensen op hun buik op een dak liggen.



In totaal werden 14 personen geïdentificeerd. Dat ging gepaard met heel wat verbale agressie en ze probeerden ook de agenten te verhinderen om een proces-verbaal op te stellen. Sommigen weigerden zelfs om een mondmasker op te zetten op uitdrukkelijke vraag van de politie. Twee aanwezigen waren minderjarig en zijn opgehaald door de ouders.