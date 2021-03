Apothekers hebben minder klanten: "Door de coronamaatregelen geven we minder virussen aan elkaar door "

Sinds de uitbraak van corona leven we hygiënischer, we dragen mondmaksers hebben minder contact. Dat kan allemaal een verklaring zijn. "We gebruiken handgels, geven geen handen, geen zoenen en knuffelen veel minder. We blijven ook meer thuis", zegt Geert Van De Voorde van de Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen (KAVA) en zelf apotheker in Berchem. "De griep die nu normaal zou floreren, is bijvoorbeeld zo goed als afwezig". De apothekers merken ook dat mensen die corona hebben gehad, nadien vaak wat gezonder gaan leven. Of het zo rustig blijft, is wel te betwijfelen. "Er komen weer andere seizoenen aan met hooikoorts bijvoorbeeld. De allergieën gaan dan weer toenemen en daar heeft corona minder vat op". De apothekers merken ook dat veel mensen nog altijd wachten om naar een dokter of naar een ziekenhuis te gaan en dat zouden ze beter niet doen.