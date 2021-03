Natuurpunt kapt bomen in Floordambos om andere bloemen en planten meer groeikansen te geven 

Vooral naar de orchideeën kijkt Natuurpunt erg uit, gaat Tilkin verder. "We mogen echt trots zijn op die orchideeën. Dat is uniek in Vlaanderen en zelfs in Europa. De orchideeënpracht die we hier in Steenokkerzeel hebben, is echt om fier op te zijn."

Momenteel komen de bloemen al voor in naastgelegen hooilandjes. Maar als de bomen zijn gekapt, en er een open plek onstaat zullen ze profiteren van het licht. Wie ze wil ontdekken moet wel nog even wachten tot mei of juni, als ze in volle bloei staan.