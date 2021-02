Brandweer Asse draait op minimumbezetting na coronabesmetting

"Voor de niet-dringende hulp, wordt er bijgesprongen door de omliggende posten. Dat gebeurt om de post van Asse zelf te ontlasten en er zoveel als mogelijk zeker van te zijn dat er altijd voldoende personeel aanwezig is om de dringende interventies te beantwoorden", zegt Alain Habils nog. Alle personeelsleden van de post in Asse moeten zich nu laten testen voor ze weer aan het werk kunnen. Het gaat om beroepsbrandweermannen, vrijwilligers en medewerkers van de zonale post in Asse. "Maar momenteel is de situatie zeker onder controle, want er is heel veel collegialiteit onder de collega's", besluit Alain Habils.