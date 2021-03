Buren zetten hulpactie op voor gezin dat getroffen werd door brand in Koekelare: "Alle beetjes helpen"

Een van de initiatiefnemers van de inzamelactie is overbuur Chris Metsu. Hij zag die nacht alles gebeuren. "Mijn vrouw en ik werden om 3 uur 's nachts wakker. We gingen kijken op de overloop en zagen het huis in lichterlaaie staan. De brandweer was net beginnen blussen", vertelt Chris aan Radio 2 West-Vlaanderen. "We hebben het gezin opgevangen, want ze stonden buiten in hun pyjama, met hun blote voeten op het ijs. Daarom hebben we besloten om, samen met andere buren, een actie op touw te zetten. Het is zoals een speld in een hooiberg, maar we proberen te helpen waar mogelijk. We hopen dat Koekelare hiervoor warm loopt en zoveel mogelijk steun biedt door onze producten te kopen."