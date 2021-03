Buurtbewoners klagen over overrompeling van wandelaars in Waaslandse polders: “Ze zouden die wandelroutes beter afschaffen”

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Boudewijn Vlegels (NV-A) geeft toe dat het soms druk kan zijn, maar hij sust de ongerustheid: “De drukte zal van voorbijgaande aard zijn, denk ik. Het is natuurlijk zo dat mensen momenteel niet veel dingen kunnen doen. Ze kunnen alleen maar naar buiten gaan om te fietsen of om te wandelen. Binnenkort zullen er waarschijnlijk wel versoepelingen komen, zodat mensen ook naar andere dingen kunnen zoeken.”

Het is ook de bedoeling dat er op termijn een parkeerplaats komt. "In het Ruimtelijke Uitvoerings Plan is er een parkeerplaats voorzien aan het begin van Prosperpolder, zodanig dat de auto’s niet meer in Prosperpolder zelf moeten zijn. Daarvoor moet enkel nog een bestemmingswijziging gebeuren, zodat er landbouwgrond kan worden omgevormd tot een parkeerplaats”, zegt Vlegels.