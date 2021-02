Collega's Philip Heymans en Ward Bogaert zijn "Meestervertellers" dankzij podcast "Drie dagen"

De redactie van “Meestervertellers” motiveert de selectie van “Drie dagen” als volgt: “Ward Bogaert en Philip Heymans hebben een gekend thema (persoon met een doodswens) in een apart kleedje gestoken door een vernieuwende manier van journalistieke storytelling te gebruiken. De makers waren erg aanwezig, je hóórt hun (ethische) twijfels en morele dilemma’s en beleeft mee hoe ze die oplossen, maar het is toch vooral het moedige en kwetsbare verhaal van hoofdpersoon Elvire dat je als luisteraar raakt. Net omdát Elvire zelf niet kan schrijven of lezen, maar wel kan vertellen, is podcast voor dit verhaal het uitgelezen medium.”