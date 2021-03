Coronaproof babybezoek in Moen: "Drive-in met versierde auto's om kersverse ouders te verrassen"

Voor de kersverse ouders kwam de 'drive-in' als een complete verrassing. “Het was fenomenaal”, klinkt het bij papa Sander. “Mijn vriendin en ik zaten op het gemak in de zetel, even uit te rusten. Ondertussen was ik de baby eten aan het geven, toen we immens getoeter in onze straat hoorden. Mijn vriendin had meteen door dat er iets aan de hand was. De ene auto was versierd, de andere was luid aan het toeteren.”

“Ik wist van niks. Dwight had wel een bericht gestuurd met de vraag of ik zondagnamiddag thuis was, omdat hij graag wilde langskomen. Maar dat is even anders uitgedraaid”, lacht Sander. “Het was heel emotioneel. We stonden met onze mond vol tanden."