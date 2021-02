Sint-Niklaas zoekt architect voor nieuwe prestigieuze bibliotheek: "Binnen de 4 jaar moet de bib er zijn"

De nieuwe bibliotheek in Aalst wordt gezien als het grote voorbeeld. “We nemen Utopia graag als voorbeeld, zowel op architecturaal vlak als inhoudelijk. Daar is er in hetzelfde gebouw ook een academie. Wij willen in onze nieuwe bib ook een plaats voor het Huis van Kind. De projecten zijn dus erg gelijklopend.”

Het is nog 4 jaar vooraleer de bouw kan starten en dat is niet lang meer. “We zijn blij dat we in de stad een echte projectgroep hebben die het stap voor stap aanpakt”, besluit Baeyens.