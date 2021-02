Vaccinatiecentrum Veurne: een derde van de genodigden komt niet opdagen

70 mensen bevestigden niet of annuleerden niet. Die mensen kwamen uiteindelijk niet opdagen. "Misschien heeft het te maken met het feit dat het kort dag was. Pas woensdag kregen ze hun brief of mail en zaterdag was het vaccinatiemoment. Het was ook vakantie of misschien moesten ze werken. Maar iedereen moet wel verwittigen", zegt An Mouton.