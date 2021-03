Doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners vlakbij E34 is klaar

De provincie Antwerpen legde het terrein aan. De Vlaamse overheid betaalde er wel voor. Er zijn nu vier doortrekkersterreinen in Vlaanderen. Ook in Gent, Kortrijk en Asse kunnen woonwagenbewoners een tijdje verblijven. Het gaat om een officieel erkende manier van wonen. De bewoners mogen maximaal 21 dagen verblijven op het terrein. Dan is het de bedoeling dat ze weer verder trekken. Er zijn 5 clusters voorzien voor in totaal 25 woonwagens. Door de coronamaatregelen zijn er tijdelijk wel maar 15 caravans toegelaten. De gebruikers moeten vooraf reserveren en zich registreren. Ze betalen huurgeld en een waarborg voor hun verblijf en vergoeden ook de kosten voor sanitair en elektriciteit.



De provincie Antwerpen heeft intussen twee terreinbeheerders aangesteld. Samen met de lokale besturen, welzijnscentra, huisartsen en scholen in de buurt is een sociaal netwerk uitgebouwd om het tijdelijke verblijf van de bewoners te begeleiden. Zo is er ook een polyvalent lokaal voorzien voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld onderwijs voor de kinderen. Verder blijven de bewoners vooral op het terrein. Enkel de mannen gaan soms werken, door hier en daar klusjes te doen.



In ons land zijn er een 200-tal gezinnen die rondtrekken, maar ook bewoners uit het buitenland zijn welkom. Het terrein is niet bedoeld voor toeristen. Er zijn ook plannen voor een tweede doortrekkersterrein in onze provincie