Honderden citroenvlinders gespot, bioloog Hans Van Dyck: "Ze zijn veel vroeger wakker dan anders"

"Afgelopen weekend zijn er in Vlaanderen veel citroenvlinders gespot. Vooral de mannetjes want die vallen op met hun felle bijna fluorescrende geelgroene kleur. De vrouwtjes vliegen ook al rond maar die zijn wat bleker", zegt bioloog en vlinderkenner Hans Van Dyck in "Start Je Dag". De statistieken spreken boekdelen. Vrijdag waren er amper vijf citroenvlinders gemeld op waarnemingen.be. Gisteren en eergisteren steeg dat aantal tot ruim 900 per dag. "We zien sinds dit weekend dat een aantal dagvlindersoorten veel vroeger wakker worden dan gemiddeld."

De oorzaak van de vele uitvliegende vlinders is het opvallend zachte februariweer. "Citroenvlinders overwinteren als volgroeid volwassen exemplaar. Ze stoppen zich weg en gaan in een soort winterslaap tot ze voelen dat het warm genoeg is. Dankzij een natuurlijke antivries in hun lichaam doorstaan ze moeiteloos de vrieskou. Ook dagpauwogen kon je hier en daar al zien. Die overwinteren soms bij mensen binnen, aan het plafond van de garage bijvoorbeeld." Op verschillende plaatsen in de Kempen hebben mensen de zeldzame grote vos gezien. "Een prachtig beestje", beaamt Van Dyck.