E3 Harelbeke onthult banner 2021: "Germaine is terug van weggeweest"

Door de coronapandemie moet ook deze wielerwedstrijd het zonder publiek en vips stellen, al hoopt organisator Jacques Coessens dat de volgende editie opnieuw normaal kan doorgaan. "Het is nu het tweede jaar dat er zonder publiek gereden wordt. Voor ons is dat een financieel omzetverlies", klinkt het bij Coessens. "Het moet de laatste keer zijn. We zijn een heel jaar mee bezig met die koers voor te bereiden. We duimen mee dat volgend jaar alles terug normaal is."