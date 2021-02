Eerste deel van Christo's kunstcollectie geveild voor 8 miljoen euro in Parijs

Nog geen jaar na zijn dood heeft het veilinghuis Sotheby's in Parijs het eerste deel van de kunstcollectie van de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo en zijn echtgenote Jeanne-Claude geveild. Christo stond bekend voor zijn immense landschapskunst. Zo pakte hij gebouwen in zoals de Pont Neuf in Parijs en de Rijksdag in Berlijn. Hij werkte steevast samen met zijn vrouw Jeanne-Claude die in 2009 overleed.

Doorheen de jaren verzamelde het koppel verschillende kunstwerken. Maar ze hadden enkel werken van kunstenaars die ze kenden of bewonderden. "De kunst die ze bezaten, vormde een bewijs van verschillende vriendschappen en ontmoetingen", vertelt Matthias Koddenberg, kunsthistoricus en goede vriend van het koppel, in het voorwoord van de veilingcatalogus. "In hun ogen waren de prestigieuze namen niet belangrijk, maar de verhalen die het echtpaar aan deze werken hing wel."

Veel van deze verhalen werden verteld in de catalogus van Sotheby, waarin de 28 meest waardevolle werken stonden die werden geveild. Er werd geschat dat de veiling van deze werken 3,8 miljoen euro zou opbrengen. Maar de opbrengst oversteeg alle verwachtingen. De veiling bracht maar liefst 8 miljoen euro op.