EU gaat nieuwe sancties treffen tegen Rusland wegens arrestatie en opsluiting oppositieleider Navalny

Voor de EU ging Rusland veel te ver met zijn behandeling van Navalny.

Daarnaast viel ook de recente uitwijzing van drie Europese diplomaten door Moskou de EU zwaar. En last but not least was er de manier waar Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, onlangs werd geschoffeerd door zijn Russische collega Sergej Lavrov tijdens een desastreus bezoek aan Moskou.