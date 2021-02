Fietser overleeft aanrijding in Vorst niet, buren waarschuwden eerder al voor gevaar aan tramhalte

Peter heeft een apotheek in de buurt. "De Albertlaan is een drukke weg, het verkeer rijdt hier snel. Ik was al lang bang voor een ongeval en nu is het gebeurd", klaagt hij. "De overheid had hier al lang iets moeten doen: een knipperlicht, een flitspaal of iets dat het verkeer doet vertragen. Als er niets wordt gedaan, gaan er nog ongevallen gebeuren", vreest Peter.