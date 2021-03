Ganzenkoppel herenigd in Mechelse Papenhofpark: "Ontroerend weerzien"

Een koppel ganzen in het Papenhofpark in Mechelen is weer bij elkaar. Eén van de twee ganzen raakte vorige maand gewond nadat ze door een hond was aangevallen. Het dier werd opgeknapt in het vogelopvangcentrum van Malderen en mocht vandaag weer naar huis. Tot grote vreugde van haar geliefde. De eenzame gans zat al die tijd treurig tegen een muur.