Grootste protest sinds staatsgreep in Myanmar, hoewel leger dreigt met geweld en "verlies van levens" 

Tegelijk komen in verschillende steden opnieuw mensen op straat. "Vanuit alle uithoeken wordt gemeld dat het de grootste protestacties zijn sinds de staatsgreep", zegt Annelie Langerak, correspondente in de regio, in "De ochtend". Langerak verblijft zelf in Thailand, maar volgt het nieuws in buurland Myanmar op de voet en heeft er veel contacten. "Zij sturen me volop beelden door van het protest. Het is heel massaal en indrukwekkend. Ook mensen die dat tot nu toe niet deden, gaan nu de straat op."