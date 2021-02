Ieper haalt immense beiaardklokken uit Belforttoren: "Dit is een huzarenstukje"

Tijdens de werken aan het Belfort zullen de klokken te zien zijn in de bilbiotheek en het stadsarchief. De beiaard heeft trouwens een rijke geschiedenis. Goedele Wittouck, publieksmedewerker van het Iepers archief: "Al bij de bouw van het belfort in 1280 hingen er klokken in de toren. Die dienden om het begin en het einde van de werkdag aan te kondigen. In 1909 kwam er de eerste volwaardige beiaard. Maar die werd vernield in de Eerste Wereldoorlog toen het Belfort en de Lakenhallen afbrandden. De huidige beiaard dateert van 1962. Het is dus voor het eerst in zowat 60 jaar dat de klokken de toren weer verlaten."