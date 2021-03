Leuvens actieplan moet ervoor zorgen dat niemand op straat belandt

Exact een jaar geleden, bracht de stad Leuven de situatie van dak- en thuislozen in kaart. Daaruit bleek dat 466 mensen geen dak boven het hoofd hebben. En dat cijfer is door de coronacrisis alleen maar erger geworden. De stad Leuven lanceert nu een ambitieus actieplan met maar liefst 90 maatregelen. Schepen van Wonen Lies Corneillie: "Het is heel belangrijk dat we er voor zorgen dat mensen in hun woning kunnen blijven. Als er achterstallige huur is, of problemen met de woonkwaliteit moeten we dat kunnen oplossen zodat ze hun woning niet verliezen. Dat doen we samen met organisaties die ons daarbij kunnen helpen."