Liveblog - Gemiddelde aantal besmettingen stijgt voor het eerst in 11 dagen, terwijl het aantal testen stevig daalt

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) moeten we op het Overlegcomité van vrijdag weinig of geen versoepelingen verwachten. "Over drie weken zal de Britse variant van het coronavirus overheersend zijn in België en dan kunnen we inschatten hoe besmettelijk die variant is", zei hij vanmiddag in "VTM NIEUWS".

Volgens Vandenbroucke moeten we geen schrik hebben van de nieuwe coronavarianten als we ons aan de regels houden. "We hebben een stevige dijk opgebouwd. Het probleem stelt zich als er gaten in die dijk komen", aldus de SP.A-minister, die daarmee naar mogelijke versoepelingen verwees. Over die versoepelingen kan er slechts een "verstandige beslissing" genomen worden indien er meer duidelijkheid is over de besmettelijkheid van de Britse variant. Dat is volgens hem pas mogelijk als de variant over drie weken overheersend wordt.