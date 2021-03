Hardleerse Mechelse drugsdealer al voor 8ste keer veroordeeld

In Mechelen heeft de correctionele rechtbank een 24-jarige man veroordeeld voor drugshandel en drugsbezit. De man vluchtte weg tijdens een wodca-controle, maar kon toch opgepakt worden nadat hij crashte bij een achtervolging op de Antwerpse ring. In zijn auto vond de politie cannabis en 3.000 euro cash. Het is al de 8ste keer dat de man voor de rechtbank moest verschijnen. Hij kreeg 2 jaar cel en 8.000 euro boete, beide met uitstel.