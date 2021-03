1 op 3 Limburgers fietst naar het  werk: "Nochtans blijft de auto op zijn troon"

"88 procent van de woon-werk verplaatsingen gebeurt geheel of gedeeltelijk met de wagen, maar als je weet dat de gemiddelde woon-werkafstand in de provincie Limburg 22,6 kilometer is, wat trouwens het hoogste is van alle Vlaamse provincies, dan is het niet verwonderlijk dat die auto het nog altijd zo goed blijft doen", zegt Gert Mertens van Acerta Hasselt.