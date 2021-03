Memento Woordfestival opnieuw digitaal in Kortrijk

Het Collectief van de Letterzetter geeft debutanten kansen om zichzelf te ontplooien door podiumoptredens of literaire interventies doorheen de stad. “Festivalcurator Anneleen Van Offel zal het jonge geweld mee op sleeptouw nemen”, aldus Coomans. “Memento is al langer een echte springplank voor talent. Mattijs Deraedt en Laura Nollet komen uit het Collectief van de Letterzetter en worden nu al gerekend tot beloftevolle dichters en schrijvers in het Nederlandse taalgebied. De 90-jarige Jean Depreitere, bewoner van WZC Sint-Vincentius, zal debuteren in 2021 met eigen werk tijdens Memento”.

Memento Woordfestival kent op 19, 20 en 21 maart haar zwaartepunt maar deint verder uit tot 24 april. Het festival is gratis, maar voor een donatie krijg je een festivalboek, een bloemlezing van het werk van het Letterzetter-collectief of een “totebag” van één van de ambassadeurs cadeau. Meer info op www.mementowoordfestival.be.