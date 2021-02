Mollen tellen tijdens zonnig weekend: "Meer dan 50.000 molshopen over heel Vlaanderen tot nu toe geteld"

Het jaarlijkse mollentelweekend is voorbij. Voor heel Vlaanderen zijn tot nu toe 50.450 molshopen geteld. En dat is belangrijk, zegt Dirk Criel van Natuurpunt in Maarkedal: "We stellen een verspreidingsatlas op waarmee we alle zoogdiersoorten die in Vlaanderen voorkomen in kaart willen brengen. Maar van mollen weten we nog niet genoeg."