Na een vijfling, nu ook een zesling bij schapenboer in Riemst

Vorige week kregen we het opvallende nieuws dat een schaap in Vlijtingen (Riemst) was bevallen van een vijfling. Schapenboer Andi Meyers zei toen nog dat het zeer uniek was. Het komt slechts één keer op een miljoen voor. "Het is me jaren geleden nog een keer gelukt, maar toen is een lammetje overleden", zei Meyers. Toch kunnen Andi's schapen meer dan hij ooit had durven denken. Een ander schaap is nu bevallen van een zesling.