Natuurfoto gele pinguïn gaat viraal, van Rusland tot Japan: “Op een bepaald moment meer bekeken dan de Marslanding”

Adams was tot voor kort een relatief onbekende fotograaf bij het grote publiek maar daar is nu wel verandering in gekomen. Hij kreeg plots 4 keer meer volgers op Instagram, op Facebook zijn er 3.000 nieuwe mensen die het werk van Adams volgen. Daar heeft de fotograaf nu al dubbel zoveel volgers als vroeger. “De foto is echt viraal gegaan. Op een bepaald moment was de foto zelfs meer bekeken dan de Marslanding”, lacht Adams. Onder meer ook op de sociale netwerksite Reddit en websites als Bored Panda en LadBible was het een hit en konden meer dan 40 miljoen volgers de foto bekijken.