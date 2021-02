Olieland Saudi-Arabië bouwt futuristische, autovrije stad van 170 kilometer lang: "Leiders stralen goodwill uit" 

Maar waarom al die moeite? Wat wint de kroonprins bij de bouw van zo'n futuristische stad? Het land heeft al jarenlang een rigide en conservatief imago. "De huidige kroonprins probeert dat imago een beetje op te poetsen", legt Khalifeh uit. Zowel op politiek, economisch, als geostrategisch gebied heeft Saudi-Arabië daar alle belang bij.

Op economisch vlak is Saudi-Arabië is een olieproducerend land, maar de kroonprins beseft dat olie een aflopende zaak is. Daar anticipeert hij nu op. "Met dit initiatief wil hij een teken geven aan de eigen bevolking", vertelt Khalifeh. "Zijn boodschap luidt: 'We weten dat olie niet eeuwig zal blijven bestaan. We moeten serieus nadenken over een ander soort toekomst, met het geld dat we op dit moment hebben, volledig onafhankelijk van olie'." Saudi-Arabië wil in de toekomst vooral inzetten op zonne-energie, maar ook windenergie en waterstofenergie moeten soelaas brengen.

Bovendien wil Saudi-Arabië ook buitenlandse investeerders aantrekken. Een project als "The Line" moet daarbij helpen.