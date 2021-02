Kleine onderwijsversoepeling: leerlingen kunnen binnenkort (in hun klasbubbel) weer op daguitstap

Brede versoepelingen zijn nog niet aan de orde in het onderwijs, laat de de woordvoerder van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) weten. De besmettingscijfers vlakken weliswaar af, maar de onzekerheid over de Britse variant is nog te groot. De virologen die bij het onderwijsoverleg mee aan tafel zaten, vrezen dat de besmettingscijfers nog zullen stijgen.

Alle onderwijspartners zijn het erover eens dat de leerlingen van het secundair onderwijs zo snel mogelijk opnieuw voltijds naar school moeten kunnen gaan. Dat moet voorrang krijgen op andere versoepelingen in andere maatschappelijke sectoren, klinkt het. Ze worden daarin gesteund door de experts van de GEMS en de virologen. Ook minister Ben Weyts benadrukt dat hij "sterk vragende partij blijft" voor contactonderwijs in het hele secundair onderwijs. "Maar we zitten nog met het effect van de Britse variant, om rekening mee te houden."

Vanaf 15 maart kunnen kinderen en jongeren van het buitengewoon onderwijs OV3 en OV4 trouwens wel weer voltijds naar school, net zoals de leerlingen van het deeltijds beroepsonderwijs.