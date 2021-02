Onpartijdigheid kun je niet meten (maar je kunt er wel wat aan doen)

De klachten over mogelijke partijdigheid dalen al twee jaar op rij in mijn mailbox. Voor alle duidelijkheid, dan heb ik het over een burger die vindt dat VRT in zijn verslaggeving zelf blijk heeft gegeven van partijdigheid. Die klacht daalt dus lichtjes.

Hoewel veel mensen bij partijdigheid denken aan politieke verslaggeving, krijg ik juist over Wetstraatverslaggeving erg weinig partijdigheidsklachten. Partijdigheidsklachten gaan vaker over buitenlandverslaggeving over meer algemene reportages over controversiële onderwerpen zoals over migratie of klimaatopwarming. Er wordt al een tijdje intern gewerkt aan onpartijdigheid op dat vlak. Heel wat mensen vinden ook onderbreken tijdens studiodebatten en interviews heel hinderlijk en vaak wordt daar dan partijdigheid in gezien.

Maar ondanks verkiezingen in België en de Verenigde Staten lijken de onpartijdigheidsklachten in de loop van mijn mandaat dus lichtjes te dalen (van 729 naar 689 dit jaar) terwijl de contactnames bij de nieuwsombudsman in het algemeen fors toenemen (grofweg van 5.600 vorig jaar naar 13.000 dit jaar).