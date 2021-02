Onpartijdigheidsonderzoek: "Keuzes VRT NWS in lijn met andere media"

De gelijklopende onpartijdigheid geldt overigens niet alleen voor politieke maar ook voor maatschappelijke thema’s. Volgens de onderzoekers had de VRT de afgelopen jaren beduidend meer aandacht voor het politieke nieuws dan VTM. In het nieuws van de commerciële zender is meer aandacht voor criminaliteit, rampen en mobiliteit.

Een thema dat de voorbije jaren veel aandacht kreeg was dat van de klimaatverandering. De onderzoekers hebben uitgezocht of er in het Journaal van de VRT uitzonderlijk veel aandacht was voor deze problematiek. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. “VTM Nieuws was even gevoelig voor het thema van de klimaatmarsen”, zegt professor politieke communicatie Peter Van Aelst van de Universiteit Antwerpen. “De aandacht voor het thema klimaatverandering piekte begin 2019 bij beide zenders, op het moment dat de meeste klimaatmarsen plaatvonden. De aandacht op het VRT Journaal ligt steevast iets hoger dan bij VTM, maar al bij al zijn de verschillen bescheiden.”