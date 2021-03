Ook leerling-kappers in Oudenaarde en Gent mogen weer oefenen op levende modellen

"De leerlingen mogen vanaf vandaag weer oefenen op levende modellen", zegt gedeputeerde Kurt Moens (N-VA). En dat is een opluchting, want het was tot nu toe niet gemakkelijk, zegt hij: "Ze hebben wat geoefend op paspoppen in de tussentijd en wat computerlessen gekregen. Maar evident is dat niet. Een stiel als kapper of kapster moet je écht kunnen doen om het te leren. We zijn dus heel erg verheugd dat er terug levende modellen mogen zijn."