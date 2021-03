Politie Turnhout waarschuwt: "Let op voor motorrijders"

Het mooie weer van het voorbije weekend was voor veel motorrijders hét moment om nog eens op hun stalen ros te klimmen. Voor automobilisten is dat terug even wennen. Dat merkten ze ook bij de politie van Turnhout. Afgelopen weekend kwam een motorrijder van 40 jaar om het leven bij een ongeval in Ramsel, bij Herselt. Bij een ander ongeval, in Mol, raakte een motard zwaargewond. "Het is belangrijk dat beide partijen extra alert zijn voor elkaar", vertelt Remijsen.