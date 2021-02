Psychologen trekken het niet meer: "Wachtlijsten worden zelfs afgesloten door overvloed aan aanvragen"

Niet enkel patiënten lijden onder deze onhoudbare situatie, ook voor psychologen zelf is allesbehalve gemakkelijk. "We zien collega's die echt over hun eigen grenzen aan het gaan zijn, om toch maar zoveel mogelijk patiënten te ontvangen en soms tot zeer laat zitten te werken. Dat is geen oplossing, want deze manier van werken is ook niet goed voor de psycholoog zelf", vindt Lowet. "Er zijn mensen die aangeven dat ze stilaan aan het opbranden zijn. We moeten de capaciteit dus uitbreiden." De psycholoog gaat dus zelf ook meer naar... de psycholoog. "Dat gebeurt hoe dan ook. Psychologen zijn ook maar mensen, en je ziet dat ze vaak bij elkaar te rade gaan. Dat wil dan weer niet zeggen dat we nu in een negatieve cirkel moeten eindigen, waardoor de hele zorg onder druk komt te staan."