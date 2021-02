Virologen over stijgende besmettingen: "Virusvarianten aan opmars bezig, drukte door mooie weer is het probleem niet"

Van Ranst hoopt net als Van Gucht dat de situatie zich de komende weken zal stabiliseren. De viroloog voorziet dat er de komende tijd wat meer besmettingen zullen zijn. Maar hij blijft hierover vrij optimistisch: “Ik denk dat we de situatie wel onder controle kunnen houden als de we huidige maatregelen goed opvolgen. Gisteren was daar geen goed voorbeeld van, maar in het algemeen doen we dat wel goed.”

Met het oog op het Overlegcomité van vrijdag zegt Van Ranst dat het alleszins niet verstandig zou zijn om de maatregelen al te versoepelen. Daarvoor is de situatie nog te precair. “Wij, virologen vonden het niet verstandig om de contactberoepen te openen. Men heeft dat toch gedaan. Dat zullen we hopelijk wel kunnen absorberen.”

“Het grote probleem is dat eenmaal de deuren open staan, men de sluisdeuren verder wil openzetten omdat zowat iedereen met een vraag om versoepelingen komt. Het is duidelijk dat dit nog niet het moment is om dat te doen. We hebben nog een drietal weken om een beter zicht te krijgen op de situatie.”