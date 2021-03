Tentoonstelling Tim Walker C-Mine Genk trekt 18.000 bezoekers: "Welgekomen afwisseling in coronatijden" 

Op 13 maart komt er nog een fototentoonstelling van Anton Kusters. En voor de zomer zijn ze volop bezig met het uitwerken van een zomerfestival, uiteraard onder strikte coronamaatregelen. "Dat groot zomerfestival zal vanaf eind mei tot september op C-Mine plaatsvinden. Iedereen is er dan welkom om van muziek te genieten, theater, dans, een lekker glaasje rosé of petanque", gaat Osieka verder. "Afhankelijk van de coronamaatregelen, hopen we dat we dat zomerfestival kunnen uitrollen, we zijn er in elk geval al mee bezig."