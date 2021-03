Uitzendbureau levert dagelijks 200 medewerkers voor de vaccinatiecentra in het Meetjesland: “Wij kunnen heel gemakkelijk veel mensen vinden”

Morgen starten de vier vaccinatiecentra van het Meetjesland. Dat zijn Aalter, Evergem, Lievegem en Sijsele. Voor elk centrum zijn er dagelijks 50 medewerks nodig, dus dat zijn er 200 per dag. Om voldoende werknemers te vinden, doen de centra een beroep op het Gentse uitzendbureau NowJobs.

Het bureau is gespecialiseerd in het rekruteren van studenten die willen bijverdienen, en het kreeg al snel veel reactie. “Vanaf dat we de vacatures hadden opengezet, kwamen de sollicitaties heel vlotjes binnen. En dan spreken we van 30 tot 40 sollicitaties voor één shift. We zoeken ook naar vrijwilligers, om in te zetten als steward of voor de administratie”, zegt Eline David van het bureau.