Vaccinatiecentra Houthalen,  Maasmechelen en Genk starten vandaag: "Extra acties om mensen te sensibiliseren"

De Vlaamse overheid heeft ondertussen geregeld dat er een tolk mee kan naar de vaccinatiecentra, en er is ook een meertalige folder klaar. En die folder laten ze in Genk uitdelen. "We kennen heel wat mensen die actief zijn in verschillende netwerken. Dat gaat over verschillende gemeenschappen als Italiaans, Frans, Turks en Arabisch, maar we hebben ook netwerken rond anderstalige nieuwkomers" zegt burgemeester Wim Dries van Genk (CD&V). "We gaan die allemaal benaderen, dat kan een één op één zijn door mensen die andere in een netwerk kennen. En dat kan bijvoorbeeld via Whatsapp groepen. En op die manier proberen we maximaal op te roepen om te komen vaccineren."