Verschillende avondklokken in Plopsaqua in Landen: zwembad ligt in Wallonië, parking in Vlaanderen

In subtropisch zwembad Plopsaqua in Landen gelden verschillende avondklokken. De parking ligt in Vlaanderen, maar het zwemgedeelte in Hannuit, en dat is Waals grondgebied. En laat die twee landsgedeelten nu een verschillende avondklok hebben. Zwemmers moeten dus om 22 uur uit het water, maar mogen op de parking blijven hangen tot middernacht.