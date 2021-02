Brusselse agenten melden zélf "onregelmatigheden door politie" aan parket bij manifestatie tegen klassenjustitie

Intussen blijkt dus dat niet enkel de jongeren zelf, maar ook enkele agenten die die avond en nacht aanwezig waren het parket hebben gecontacteerd. "We hebben weet dat er onregelmatigheden waren. En volgens onze bronnen waren er politieagenten betrokken bij dit geweld", zegt Marc Duplessis van de politievakbond ACOD Brussel. "Het is nog onduidelijk of het lokale, dan wel federale agenten waren. De feiten werden aan het parket gemeld. We hebben er alle vertrouwen in dat de zaak tot op het bot zal worden uitgezocht."

De meldingen waren nodig en zijn lovenswaardig volgens Duplessis. "De mensen die deze zaken hebben gemeld, hebben in eer en geweten gehandeld. Dat zijn de goede politiemensen. Ik denk dat dergelijke zaken moeten kenbaar gemaakt worden, want het is een politieambt onwaardig", alds Marc Duplessis.