Vlaamse vissers maakten vorig jaar veel gebruik van de stillegvergoeding 

Voor reder Geert Degroote was de regeling erg nodig en mocht ze eigenlijk ook nog langer zijn blijven duren: "De manier van denken was natuurlijk: omdat we al met lage prijzen zaten, waren we wel verplicht om heel ons quotum op te vissen. Alles wat we wettelijk mochten vissen. We deden het wel gespreid, met de hele vloot. Elk om de beurt mochten we aan wal blijven. Dat was met een inschrijvingsperiode. Zo kon je die tegemoetkoming krijgen. Het was vorig jaar een moeilijk jaar en 't is nog altijd een moeilijk jaar. Eigenlijk zou zo'n vergoeding nu ook nog welkom zijn, want we zitten in hetzelfde straatje nu."