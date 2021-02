Volvo Trucks in Gent start weer op na tekort onderdelen: "Zonder kan je geen vrachtwagens bouwen"

Zonder die onderdelen kan je geen vrachtwagens bouwen, zegt Vera Bostijn van Volvo Trucks Belgium in Gent: "Er ontbreken essentiële onderdelen van de controle-units in onze vrachtwagens. Die zitten bijvoorbeeld in motoren en in cabines en zitten verspreid op verschillende plaatsen in de vrachtwagens", zegt Bostijn. "Op dit moment is daar wereldwijd een tekort aan. En de leveranciers kunnen onze vraag ernaar en onze productie niet volgen."