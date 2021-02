Vrachtwagen brandt uit in sleuf van A12 in Boom, niemand raakt gewond

Kort na 4 uur vanochtend is op de A12 in Boom, in de richting van Antwerpen, een vrachtwagen in brand gevlogen.

De vrachtwagenchauffeur zette zijn vrachtwagen meteen aan de kant en kon de trekker loskoppelen van de aanhangwagen. Daardoor bleven hijzelf en zijn cabine gevrijwaard. De aanhangwagen brandde wel uit. Toen de brandweer aankwam, stond de achterkant in vuur en vlam. De vrachtwagen was geladen met autobanden en andere auto-onderdelen. Een deel van de lading werd uit de aanhangwagen gehaald om alles volledig te kunnen blussen.

Het vuur is aan de achterwielen ontstaan, wellicht door oververhitte remmen. De brandende vrachtwagen staat in de sleuf van de A12 in Boom. De rechterrijstrook en de middenrijstrook zijn versperd voor de bluswerken. Enkel de linkerrijstrook is nog vrij voor het verkeer. De verkeershinder is nu nog beperkt, maar de file zal in de ochtendspits allicht snel aangroeien.

Niemand raakte gewond.