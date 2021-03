West-Vlaamse vaccinatiecentra lossen problemen haperende start zelf op

Het vaccinatiecentrum van Menen stelde nog een bijkomend probleem vast: sommige mensen die waren uitgenodigd, waren al gevaccineerd tijdens de vorige ronde in de woonzorgcentra. In Menen waren maar 30 van de 80 uitnodigingen ingeboekt. Maar natuurlijk zijn we niet bij de pakken blijven zitten, zegt Gilles Deschepper: "Het callcenter is in gang geschoten en daarnaast is er nu ook een oproep naar de bevolking om zich op de reservelijst te plaatsen, zodat we naargelang de doelgroep ook die mensen kunnen opbellen. Maar het ziet er al beter uit: voor vandaag en morgen in Wevelgem is alles zo goed als vol geboekt, dus daar verwachten we momenteel geen problemen."