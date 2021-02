Scenario's voor effect versoepelingen in maart, april of mei  in detail: "Nog 3 à 4 weken geduld, maar er is perspectief"

Conclusie: op 1 maart massaal gaan versoepelen is uit den boze. We moeten zeker wachten tot 1 april of 1 mei. Welke van die twee het wordt, liet De Croo nog in het midden. Dat zal afhangen van de Britse variant. Maar één ding is duidelijk: er is zeker perspectief, want in alle wiskundige modellen is er een duidelijke afname naar de zomervakantie toe.

"Komen er morgen of volgende week versoepelingen? Neen, maar we naderen wel het punt waarop het risico op een derde golf sterk vermindert", benadrukte De Croo. Hij wil dat ons perspectief niet gebaseerd is op "drijfzand" maar op een solide, wetenschappelijke basis: "Het moet gebaseerd zijn op feiten en wetenschap, dat staat stevig en daar hebben we iets zijn." Daarom had hij enkele biostatistici eens grondig de oefening laten maken.