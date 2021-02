Perslekken mijden en scheidende sterren tegenspreken, wie is advocate Laura Wasser die Kim Kardashian inschakelt?

Wasser stelde in een interview dat "scheidingen de grote gelijkmakers zijn". "Je bent angstig, gebroken, kwaad. Je kunt je schuldig voelen: wat deed ik verkeerd? Het voelt als een mislukking." Die gevoelens zijn uiteraard hetzelfde, of je nu arm of rijk bent.



Maar deze echtscheidingen zijn toch dat tikkeltje meer, want ze gaan gepaard met tientallen miljoenen en de betrokkenen prijken in de populaire bladen. Wasser gaat er prat op discreet te handelen. Ze moet ook wel, anders verliest ze haar cliënten. Die discretie gaat best ver. Ze vraagt cliënten om zich gedeist te houden, bij wijze van spreken in lockdown te gaan. "Ik heb zeker zaken gehad waarbij één of andere partij de media bespeelt en zich niet focust op de echte kwestie", ergert Wasser zich.