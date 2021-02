Meer aandacht voor preventie van infecties in woonzorgcentra, maar er zijn nog werkpunten 

Eerst de goede praktijken. Bijna alle (90 procent) van de onderzochte woonzorgcentra hebben hun preventiebeleid rond infecties in schriftelijke afspraken vastgelegd.

Mondneusmaskers werden vrijwel overal correct gedragen en ook de hygiëneregels voor de handen (verzorgde nagels, korte mouwen , ontsmetten handen) worden door 85 procent van het personeel goed opgevolgd.

Wat wel beter kan, is de de hygïene aan wastafels. In 44 procent van de onderzochte centra waren die wastafels niet volledig uitgerust met het materiaal voor een correcte handhygiëne - denk aan zeep- of handgel dispensers of wegwerphanddoekjes. Ook waren er in 61 procent van de instellingen nog geen handgeldispensers in de buurt van kamers van bewoners.